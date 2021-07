Mann starb bei nächtlichem Wohnhausbrand

Ein Todesopfer forderte in der Nacht auf Freitag ein Wohnhausbrand in Spital am Pyhrn in Oberösterreich. Die Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren wurden um 0.30 Uhr zu einem Brand eines kleinen Wohnhauses auf einer Anhöhe im Gemeindegebiet alarmiert. Beim Eintreffen der Helfer stand das Gebäude teilweise in Flammen.