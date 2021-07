Aufreger von ÖVP-Klubchef: „Der Wolf muss weg!“

„Sie schleichen sich an und töten wie im Blutrausch Dutzende Schafe in einer Nacht - Problemwölfe sind unkontrollierbar“, ist der ÖVP-Klubchef (übrigens kein Waidmann) überzeugt. Darum will August Wöginger den Abschuss dieser Isegrims rascher ermöglichen. Denn bisher sei eine solche Genehmigung ein „rechtlicher Spießrutenlauf“. Es dauere im Einzelfall viel zu lange bis zur Identifizierung. Zumeist sei das Tier dann schon weitergezogen.