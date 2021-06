36 tote Schafe in Tirol am Wochenende entdeckt

36 tote Schafe sind über das Wochenende in verschiedenen Teilen Tirols entdeckt worden. Der Behörde wurden Riss-Verdachtsfälle aus den Bezirken Imst, Landeck, Innsbruck-Land und Kitzbühel gemeldet, so das Land am Montag. Zudem seien einige weitere Schafe abgängig, und in Erl (Bezirk Kufstein) stürzten drei Kälber ab. Im Grenzgebiet zu Bayern soll Berichten zufolge ein Wolf gesichtet worden sein. Analysen laufen.