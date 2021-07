Schafbauer nach Rissen: „Situation ist untragbar“

Almabtrieb, 50 Schafe fehlten

Föger stellte bei den überlebenden Schafen außerdem eine große Nervosität fest. „Vor Furcht zogen sie sich bis in die Felsen zurück, einige stürzten dabei in den Tod.“ Am Dienstag dieser Woche reichte es den Bauern dann: Sie trieben sämtliche verbliebene Tiere ab ins Tal. Die Zählung im Ort ergab, dass von ursprünglich 300 Schafen 50 fehlten. „Zieht man ein Prozent natürliche Todesursachen ab, fielen insgesamt wohl 40 Tiere dem Wolf zum Opfer.“