Mehr als 30 tote Schafe: Almabtrieb im Frühsommer

Die genetischen Untersuchungen der Proben der am 16. Juni auf der Oberhofer Alm tot aufgefundenen Schafe hätten einen Wolf aus der italienischen Population als Verursacher ergeben. „Auch bei einem weiteren Riss am 18. Juni in Gries im Sellrain wurde ein Wolf aus der italienischen Population nachgewiesen. Am 28. und 29. Juni wurden in Oberhofen weitere tote Schafe amtstierärztlich begutachtet und der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher festgestellt. Hier liegen die Ergebnisse der genetischen Untersuchung noch nicht vor“, berichtete das Land am Mittwoch.