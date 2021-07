Arnold Schwarzenegger: „Können Welt noch retten“

„Krone“:Arnold, in welchem Zustand befindet sich die Welt?

Arnold Schwarzenegger: Wir sind nur so gesund wie die Welt, in der wir leben. Derzeit leben wir in einer Welt, in der die Luftverschmutzung jeden Tag Millionen von Menschen betrifft. 7 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen der Luftverschmutzung. Das betrifft uns alle, und wir müssen uns besser darum kümmern, eine gesündere Zukunft für unseren Planeten zu schaffen.