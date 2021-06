Van der Bellen zu Arnie: „You can call me Sascha“

Das Gespräch verlief von Anfang an sehr amikal. „Herr Bundespräsident, call me Arnold“, begrüßte Schwarzenegger seinen Gast, worauf ihm dieser anbot: „You can call me Sascha.“ In dem rund 20-minütigen Talk diskutierten sie dann über die aktuellen Entwicklungen im Klimaschutz - und sprachen über konkrete Lösungen und vor allem über die richtige Kommunikation rund um Umwelt- und Klimathemen.