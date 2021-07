Herzogin Kate kämpft für Neuanfang mit Meghan

„Schritt in richtige Richtung“

Ob dieses Friedensangebot schon erste Früchte getragen hat? Vielleicht. Immerhin berichtete die „Daily Mail“ am Tag der Entüllung von Dianas Denkmal, die Brüder hätten das erste Mal seit Harrys Ankunft in Großbritannien wieder miteinander Kontakt aufgenommen. Nach dem Sieg von England über Deutschland im Achtelfinale der Fußball- EM hätten William und Harry einige Nachrichten ausgetauscht.