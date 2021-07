Max Verstappen: WM-Favorit aus dem Red-Bull-Stall

Im österreichisch-britischen Rennstall darf man sich aber bereits jetzt auf die Schultern klopfen: Denn heuer dürfte Verstappens Stern so richtig aufgehen. Jener Verstappen, den Helmut Marko einst mit nur 14 Jahren entdeckte. „Das war damals am Norisring, da hat er in einem Rennen mit stark wechselnden Bedingungen die Konkurrenz deklassiert“, erinnert sich der Grazer Red-Bull-Motorsportberater, der vom Holländer schwärmt. „Er bringt Leistungen mit einer Leichtigkeit, wenn andere längst am oder über dem Zenit sind. Wenn der aus dem Auto aussteigt, schwitzt er nicht einmal. Für 23 Jahre hat er eine unglaubliche Reife.“