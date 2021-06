Impfkoordinatorin Reich gegen Masken-Aus im Juli

Mit Impf-Bussen in „alle Winkel Österreichs“

Ein klares Ja kam von Reich für eine Impfpflicht in bestimmten Berufssparten: Zwar sei dies Sache der Länder, aber es bestehe diesbezüglich eine Empfehlung des Gesundheitsministeriums für Hochrisikoberufe. Angesprochen auf die schwindende Impfwilligkeit der Bevölkerung stellte Reich mögliche Anreizsysteme in Aussicht, ohne allerdings konkret zu werden. Man werde aber versuchen, mit der „Impfung mobil zu werden“: So überlege man etwa mit Impf-Bussen „alle Winkel Österreichs“ zu erreichen. Gefragt, wie viele Personen bis zum Herbst geimpft werden müssten, um gegen die Delta-Variante erfolgreich sein zu können, sagte Reich: „Am liebsten sind uns 80 Prozent“ - oder mehr. Derzeit haben in Österreich etwas mehr als 50 Prozent den Erststich erhalten; 32,7 Prozent der Österreicher waren Anfang dieser Woche bereits voll immunisiert.