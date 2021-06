Film-Tipp: Das Geheimnis der kenianischen Läufer

Dem Wunder auf der Spur

Diese drei Schicksale Laufwunder stehen im Mittelpunkt des österreichischen Films „The Secret Of The Kenyan Runners“ von Regisseurin Barbara Gräftner („Echte Wiener 2 - Die Deppat’n und die Gspritzt’n“, „Rise Up! And Dance“) und Produzent Robert Winkler. Netto haben sie mehr als ein Jahr im kenianischen Rift Valley verbracht, um dem Geheimnis der von dort stammenden, erfolgreichen Läufer auf den Grund zu gehen. Olympische Medaillen, Weltmeistertitel und Weltrekorde aus dieser Region sind Usus. Was macht kenianische Athleten so nahezu unbesiegbar? Was steckt hinter diesen Erfolgen? Und geht dort wirklich alles mit rechten Dingen zu, oder ist das System von Kapitalismus, Doping und Ausbeutung durchseucht? „Das befürchtete ich anfangs auch“, erzählt Gräftner der „Krone“ im Interview, „aber dem war überhaupt nicht so. Zumindest nicht bei Brother Colm O’Connell, dort geht alles mit rechten Dingen zu.“