Formel 1 verleiht den steirischen Finanzen Flügel

Rund 105.000 Besucher erwartet man am zweiten Wochenende des Formel 1-Spektakels in Spielberg. Die dröhnenden Motoren lassen auch die Kassen in der Region klingeln. Satte 27 Millionen an zusätzlicher Wertschöpfung bringt das internationale Spitzenevent für die Steiermark, wie eine neue Studie jetzt veranschaulicht.