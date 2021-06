Der Industrie fehlen immer mehr Facharbeiter

Viele Jobs offen

Gesucht würden Schichtleiter, Schlosser, Elektriker, Staplerfahrer oder Sortierkräfte. „Bisher leider ohne Erfolg“, so Strasser. Vielen anderen Betrieben geht es ähnlich. Es fehle an Lehrlingen und Facharbeitern, so Andreas Schabhietl von Porr Bau.