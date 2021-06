Kurator und Künstler Emil Gruber mit 61 verstorben

Emil Gruber war eine Grazer Institution: als leidenschaftlicher Sammler, als Filmfreund, als akribischer Kurator, als Fotograf mit einem ungemein scharfen Blick für Details und das Gespür für den richtigen Moment. Im Präsidium des Grazer Forum Stadtpark war er ein Fels in der Brandung in schwierigen Zeiten, für die Intro-Graz-Spection ein ruhender Pol voller Ideen und Konsequenz. Für das Architektur-Online-Portal gat.st verfasste er kluge Artikel und in seinen Fotos zeigte sich sein heller Geist und sein schelmischer Humor. Darüberhinaus war er ein überaus liebenswerter Mensch.