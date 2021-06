Arbeiterkammer warnt vor Mangel an Schutzmaterial

Dass es hier nach wie vor Handlungsbedarf gibt, zeigt die aktuelle Lage. Denn die Herstellung der FFP2-Masken in Österreich wird just in diesen Tagen massiv zurück gefahren. Ein großes Unternehmen in der Steiermark hat jetzt den Betrieb eingestellt. Wie es nach dem Skandal bei Hygiene Austria in Wiener Neudorf – die „Krone“ berichtete – weitergeht, ist ebenfalls unklar. Es bleiben somit nur noch wenige heimische Produzenten von FFP2-Masken. Die Zeit drängt also!