Mann griff in Erfurt Passanten mit Messer an

Wenige Tage nach der Messerattacke in der deutschen Stadt Würzburg hat ein Mann am Montag in der Früh in Erfurt zwei Passanten mit einem Messer angegriffen. Der Angreifer sei anschließend geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die Opfer sind 45 und 68 Jahre alt. Die beiden Männer kamen ins Krankenhaus, sind aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte.