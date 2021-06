Red Bull „viel zu schnell“: Hamilton will Upgrades

Die im Vorfeld aufgebaute Spannung war beim Großen Preis der Steiermark bald dahin. So deutlich wie noch nie in dieser Saison fuhr Red-Bull-Überflieger Max Verstappen seinem Mercedes-Widersacher Lewis Hamilton in Spielberg davon. „Straight-line speed“, also die Geschwindigkeit auf langen Geraden, ist für Hamilton der Kern der Frage, warum die silbernen Trophäensammler derzeit offenbar nichts ausrichten können. „Wir wissen nicht, ob das die Flügel sind, wie Max sagt, oder der Motor. So oder so waren sie viel zu schnell“, sagte der siebenmalige Champion. Er wünscht sich Upgrades.