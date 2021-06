Verstappen krönt sich zum König von Spielberg

Verstappen, der nach dem achten von 23 Saisonläufen nun 18 Punkte vor Hamilton liegt, feierte nach 2018 und 2019 seinen dritten Österreich-Erfolg, den 14. insgesamt in der Motorsport-Königsklasse und den vierten in dieser Saison. Am nächsten Wochenende folgt mit dem Österreich-Grand-Prix noch ein weiteres Rennen in Spielberg, in dem die „Bullen“ den fünften Sieg in Folge ins Visier nehmen. Dabei werden an die 100.000 Besucher erwartet - es wird die größte Veranstaltung in Österreich seit Beginn der Coronavirus-Pandemie.