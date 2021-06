Mercedes will Regen: „Werden Red Bull angreifen“

Mercedes-Teamchef Toto Wolff meinte: „Es ist alles offen.“ Übrigens auch was das unberechenbare Wetter angeht: „Es ist die Steiermark, wie sie leibt und lebt. Es kann schön bleiben, wenn es im Rennen aber regnet, wird es spannend.“ Mercedes kämpft. Die letzten beiden Spielberg-Rennen 2020 gingen an die Silberpfeile. Erst an Bottas, dann an Hamilton.