Oma fand Enkel (26) leblos in seiner Wohnung

Ein 26-jähriger Mann ist am Dienstagabend von seiner Großmutter leblos in seiner Wohnung in Klagenfurt aufgefunden worden. Eine Obduktion ergab laut Polizei als vorläufige Todesursache Alkohol- und Medikamentenvergiftung. Der Mann dürfte bereits mehrere Tage in der Wohnung gelegen sein.