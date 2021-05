Kärnten: Zwei Drogentote innerhalb von 24 Stunden

Der 45 Jahre alte Mann, den ein Nachbar am Dienstag kurz vor 7 Uhr leblos in der Wolfsberger Wohnung eines Bekannten gefunden hatte, ist an den Folgen von Drogenkonsum gestorben. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ein Suchtmittelschnelltest schlug positiv auf Opiate an, in der Wohnung wurden außerdem Drogenersatzstoffe und Suchtmittelutensilien wie Spritzen gefunden.