Kongeniales Duo aus Wien mit Tiroler Unterstützung

700 Zuhörer lauschten zwei Stimmen

Dies war aber nicht im Sinne der beiden Künstler. So kam, ganz im Sinne der etwa 700 Zuhörer des BurgSommer Hall, ein auf zwei Stimmen und eine Gitarre reduzierter – man kann es ruhig so nennen – „Ur-Folk“ heraus, der perfekt in das Jetzt und Heute passt. Schauspielerin Ursula Strauß kann keine Gesangs- oder Musical-Ausbildung vorweisen, aber singen kann sie trotzdem. Die fehlende gesangliche Ausbildung ist in diesem Falle sogar von Vorteil, da das Musik-Projekt von Molden mit Strauß primär von musikalischer Authentizität lebt und diese, durch eine knorrige und eine samtene Stimme im Einklang, wie ein guter Bordeaux hinunter rinnen.