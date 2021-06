Tirolerin Seidl folgt Nationalrat Schellhorn nach

Zwei Nationalräte aus Tirol

Oberhofer darf sich aber gleichzeitig freuen, dass mit Julia Seidl eine Tirolerin das frei werdende Mandat im Nationalrat besetzen wird. „Julia war in Tirol von Anfang an beim Aufbau und der Weiterentwicklung der Landesorganisation an vorderster Stelle mit dabei und zeigt seit 2018 als Gemeinderätin in Innsbruck, wie konstruktive Opposition funktioniert. Ich bin mir sicher, dass sie mit neuen und innovativen Ideen auch auf Bundesebene für viel Aufsehen sorgen wird“, erklärt Oberhofer. Nach Johannes Margreiter wird Tirol mit Seidl nun zweimal im Nationalrat vertreten sein.