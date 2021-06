Julia Grabher bei Wimbledon-Quali ausgeschieden

Traum geplatzt! Ländle-Tennisspielerin Julia Grabher scheiterte am Donnerstag in Runde zwei der Wimbledon-Qualifikation an der Australierin Ellen Perez. Damit verpasst sie den Einzug in die Hauptrunde des prestigeträchtigsten Tennisturniers und in Folge die Chance auf dem „heiligen Rasen“ anzutreten.