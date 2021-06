Asphalt-Wüste in der Altstadt wird zum Politikum

Während Andrea Brandner von der SPÖ das Thema bereits aufgriff und mobile Bäume und mobile Gärten für den neuen Kajetanerplatz forderte, geht nun auch Lukas Rößlhuber von den Neos in die Offensive: Er will ein Konzept für mehr Schatten in der Altstadt. Und kündigt gegenüber der „Krone“ an, dazu einen Antrag im Gemeinderat einbringen zu wollen: „Stadträtin Berthold ist gefordert, für die Innenstadt ein Beschattungskonzept zu erarbeiten.“ Rößlhuber nimmt dabei den Residenzplatz ins Visier: „Dieser verkommt in den Sommermonaten zu einer Wüste in der Stadt, auf den sich nur Hartgesottene wagen.“ Er fordert „mehr Bäume“ und „mehr Raum zum Abkühlen“.