Die Salzburger Altstadt als Asphalt-Wüste

Schon wieder ist ein pechschwarzer und bei den derzeitigen Temperaturen brennend heißer Asphalt in der Altstadt aufgetragen worden – am Kajetanerplatz. Auch beim Durchgang neben dem Hotel Sacher ersetzte Asphalt das kühle Kopfsteinpflaster. Pfeift die Stadtpolitik in Sachen Altstadt-Böden auf Klima und Schönheit?