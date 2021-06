Hitze beschert Wiener Berufsrettung Einsatzrekord

Die hohen Temperaturen wirken sich stark auf die Gesundheit aus und haben der Wiener Berufsrettung viel Arbeit beschert: Am Montag wurde ein neuer Rekord an Einsätzen verbucht. Innerhalb von 24 Stunden mussten die Teams 1191 Mal ausrücken, oftmals aufgrund hitzebedingter Notfälle, wurde am Dienstag berichtet. Sonst gebe es durchschnittlich 800 bis 900 Einsätze im selben Zeitraum.