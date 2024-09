Vor Wahl: Strache fliegt gut gelaunt nach Ibiza

Was damals geschah

Rückblick: Am 17. Mai 2019 veröffentlichten „Spiegel“ und „SZ“ das historische Video, aufgenommen in einer Villa auf Ibiza. Hauptprotagonisten waren die FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, die mit einer falschen russischen Oligarchennichte darüber sprachen, wie man die „Krone“ übernehmen und die Macht an sich reißen könnte.