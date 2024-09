Dank Boateng-Hattrick und Top-Einstellung zum Sieg

Nach einer Minute das 1:0, in der 9. Minute das 2:0 – Vienna-Stürmer Kelvin Boateng stand im Zweitliga-Heimduell gegen Rapid II vor 2102 Fans auf der Hohen Warte schon früh im Fokus. Und wurde nach 41 Minuten mit seinem dritten Tor zum 3:0, das seinen lupenreinen Hattrick krönte, endgültig zum Matchwinner. Zwischenzeitlich war Tobias Hedl nach Foul an ihm per Elfmeter an Ex-Rapid-Keeper Unger gescheitert. Nach der Pause drückte Rapid an, Bajlicz traf nach knapp 70 Minuten die Stange, ehe Vincze den 1:3-Endstand besorgte. Am Ende gab‘s für die Vienna einen Prestigeerfolg, für die Hütteldorfer nach dem 1:3 bei der Admira die zweite Pleite in Folge.