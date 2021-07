Mit Wassermelonen-Slush kühlen Sie sich jetzt ab

1. Zuerst geben Sie Wasser und Zucker auf und lassen das Ganze zu einem Sirup einkochen. Den Sirup dann beiseitestellen.

2. Währenddessen die Wassermelone von den Kernen befreien und in kleine Stücke schneiden. Anschließend die Melone im Mixer pürieren, mit Sirup mixen und in Eiswürfelformen füllen.

3. Nach ca. 4-5 Stunden nehmen Sie Stücke heraus und geben diese erneut in den Mixer.

4. Alles gut durchpürieren, den Slush in Gläser füllen und mit Minze garniert servieren. Schnell essen - schmilzt rasch!