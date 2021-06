Mann trat mit Füßen gegen den Kopf seines Opfers

Ein 42-jähriger tunesischer Staatsbürger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung stänkerte am Montag gegen 18 Uhr in einem Lokal im Linzer Stadtteil Urfahr andere Gäste an. Dabei geriet er mit einem 49-jährigen Linzer in Streit, gegen welchen er handgreiflich wurde. Er schlug den 49-Jährigen zu Boden und trat mehrmals mit den Füßen gegen dessen Kopf.