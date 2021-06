Feuerwehr musste eigenes Sonnwendfeuer 2x löschen

Die Freiwillige Feuerwehr Unterach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) hat am Sonntag und Montag gleich zwei Mal mit Hubschrauber-Unterstützung ausrücken müssen, um Brände an der Stelle von Sonnwendfeuern zu löschen, die sie selbst in der Nacht auf Sonntag auf der Eisenaualm am Schafberg abgebrannt hatte. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Dienstag in der Früh mitteilte, hatte die FF die Brandstellen am 11er und 12er Kogel als erloschen angesehen.