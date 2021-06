Verbindung von China nach Graz ist auf Schiene

Handelsachse floriert noch eher einseitig

Wäschekörbe und Glasschüsseln wurden unter vielen anderen Produkten am Montag vom Zug gehievt um schon bald in einer großen heimischen Handelskette an die Frau und an den Mann gebracht zu werden. „Von China nach Europa kommen vor allem Waren aus den Bereichen Mode, Chemie, Elektronik und Gesundheit“, berichtete Christian Steindl, Geschäftsführer des Grazer Cargo Centers. Umgekehrt rollen die Züge jedoch noch nicht so rasch: „Zu den Top-Produkten, die von Europa nach China transportiert werden, zählen aktuell vor allem Kühlschränke, Spinnfasern und Heizungssysteme“. Automotive und Luxuswaren wären ebenso gefragt.