Strauss & Molden, fruchtbare Seelenverwandtschaft

Erstes gemeinsames Album

Zweimal haben die beiden bisher gemeinsam diese bedeutende Kulturveranstaltung auf dem Rathausplatz miteröffnet und quer durch Österreich zahlreiche Konzerte gespielt. Im Frühjahr 2020 eröffneten die beiden heimischen Parade-Künstler in der Elbphilharmonie in Hamburg die umjubelte Gala der „Ganz-Wien-All-Stars“. Im vergangenen Mai, nachdem Molden für Ursula Strauss und sich ein Dutzend neue Lieder geschrieben hat, folgte das erste gemeinsame Album namens „Wüdnis“. Die darauf enthaltenen zwölf Songs sind reduziert auf zwei Stimmen und elektrische Gitarre. Sie erzählen von der Wildnis in und zwischen den Menschen, vom Krieg, draußen in unserer unmittelbaren Nähe, auf der Gasse und von Fluchten in die Nacht, in den Wald und in die Liebe.