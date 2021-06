„Hoffen auf gerechte Strafe“

Am 10. August 2020 wurde ein junger Burgenländer tot in einem Kanal in Mörbisch gefunden. Ertränkt! Für die Eltern des 21-jährigen Niklas St. brach eine Welt zusammen. Am Dienstag beginnt in Eisenstadt der Prozess. Die Anklage lautet auf Mord und Raub. Der Familie des Opfers geht es jetzt vor allem um Gerechtigkeit.