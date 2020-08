21-Jähriger ertränkt: Verdächtiger festgenommen

Grausames Detail im Mord an dem Burgenländer Niklas St. (21): Der junge Mann wurde bei einem Kanal in Mörbisch überfallen, geschlagen und schließlich ertränkt. Zwei Tage nach dem Fund der Leiche sitzt bereits ein Verdächtiger in Haft. Der 28-jährige Niederösterreicher soll das Opfer beraubt haben.