Atlanta Hawks als letztes Team ins Halbfinale

Die Atlanta Hakws haben sich in den NBA-Playoffs gegen die Philadelphia 76ers durchgesetzt und sind damit der vierte Halbfinalist der nordamerikanischen Profi-Basketballliga. In Spiel sieben gewannen die Hawks am Sonntagabend (Ortszeit) auswärts 103:96 und entschieden die Serie mit 4:3 für sich. Im Finale der Eastern Conference spielen sie nun gegen die Milwaukee Bucks, die sich in ihrer Serie zuvor gegen die Brooklyn Nets durchgesetzt hatten.