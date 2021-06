Macht uns stolz! | Kickls Schwiegermutter-Problem

Macht uns stolz! Vor exakt 43 Jahren, am 21. Juni, gab es das legendäre 3:2 gegen Deutschland, heute kann unser Team mit einem Sieg gegen die Ukraine erstmals in das Achtelfinale einer Fußball-EM einziehen. Und wer kennt sie nicht, die legendäre Radio-Reportage von Edi Finger 1978 aus Córdoda: „Da kommt Krankl in den Strafraum - Schuss - Tooor, Tooor, Tooor, Tooor, Tooor, Tooor! I wer’ narrisch. Krankl schießt ein - 3:2 für Österreich! Meine Damen und Herren, wir fallen uns um den Hals, der Kollege Rippel, der Diplom-Ingenieur Posch -wir busseln uns ab. Und warten S’ noch ein bisserl, warten S’ no a bisserl, dann können wir uns vielleicht ein Vierterl genehmigen. Also das, das musst miterlebt haben.“ Heute ist es genau 43 Jahre her, dieses 3:2 gegen Deutschland, einen besseren Tag, um Geschichte zu schreiben, gibt es nicht. Der Optimismus und die Zuversicht, dass Geschichte geschrieben wird, ist groß, schreibt unser Fußball-Profi Peter Klöbl. Und vielleicht meldet sich ja Adi Niederkorn gegen 20 Uhr live in Ö3 mit folgenden Worten aus Bukarest: „Da kommt Arnautovic in den Strafraum - Schuss - Tooor, Tooor, Tooor, Tooor, Tooor, Tooor! I wer’ narrisch. Arnautovic schießt ein - 3:2 für Österreich! Meine Damen und Herren, wir fallen uns um den Hals, der Kollege Teissl - wir busseln uns ab. Und warten S’ noch ein bisserl, warten S’ no a bisserl, dann können wir uns vielleicht ein Vierterl genehmigen. Also das, das musst miterlebt haben!“ Das musst wirklich miterlebt haben - nämlich Österreichs Aufstieg in das Achtelfinale! Macht uns also stolz, Jungs!