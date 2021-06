„Bei Sturm und Unfällen geht es um wenige Minuten“

Einsatzzentrale auf der Wasserskiinsel

Fast täglich hält er von 9 bis 19 Uhr die Stellung in seiner Einsatzzentrale, die auf einer – nein – „seiner Wasserskiinsel“ liegt. Fiausch war viele Jahrzehnte ein erfolgreicher Wasserskifahrer. Er baute in Seewalchen das Wasserski-Zentrum auf. 1970 bis 1995 war der Linzer Sportlehrer sogar Wasserski-Bundestrainer. Nur unter dem Sonnenschirm liegen, kam nie in Frage, auch nicht in der Pension: „Jetzt bin ich schon 26 Jahre der Ortstellenleiter der Wasserrettung in Seewalchen.“