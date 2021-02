Was von Besonnenheit und Hoffnung geblieben ist

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg telefonierte vor dessen Abreise mit IAEA-Generaldirektor Grossi. Noch hegt er Optimismus: „Das Wiener Abkommen existiert noch, aber es hängt an einem seiden Faden“, so Schallenberg zur „Krone“. Grossis Mission sei „den Patienten zu stabilisieren.“ Die USA signalisierten Gesprächsbereitschaft und wollen sich auf Einladung der EU mit dem Iran an einen Tisch setzen, der Iran machte jedoch erneut die Aufhebung von US-Sanktionen zur Vorbedingung dafür, dass das Land sich wieder in vollem Umfang an das Atomabkommen hält. Österreich hat erneut Wien als Verhandlungsort angeboten.