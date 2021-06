Größtes Kriegsschiff des Iran nach Brand gesunken

Das größte iranische Kriegsschiff ist am Dienstag nach einem Brand im Golf von Oman gesunken. Das gab laut Angaben der Nachrichtenagentur ISNA am Mittwoch die iranische Marine bekannt. Alle Versuche, das Schiff namens Charg zu retten, seien in den vergangenen 20 Stunden gescheitert, hieß es.