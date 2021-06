Sturz mit Moped: 57-Jähriger schwer verletzt

Gegen 14.20 Uhr fuhr der Moped-Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ) auf der L102 im Gemeindegebiet von Groß-Veitsch von Turnau kommend in Richtung Mitterdorf. Bei Strkm 10,35 kam er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und in weiterer Folge ohne Fremdbeteiligung zu Sturz. Er wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und von einer nachfolgenden Motorradfahrerin erstversorgt. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C17 in das LKH Bruck/Mur geflogen. Am Motorfahrrad entstand Totalschaden.