Erde speichert fast doppelt so viel Wärme wie 2005

Die Erde hat nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern des US-Klimaamts und der NASA in den vergangenen 15 Jahren deutlich mehr Wärme aufgenommen - das verstärke den globalen Temperaturanstieg. Dieser Trend sei in erster Linie auf eine Zunahme der absorbierten Sonnenstrahlung wegen einer verringerten Reflexion durch Wolken und Meereis zurückzuführen, schreiben sie in der Fachzeitschrift „Geophysical Research Letters“.