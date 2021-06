Der Klimawandel verändert den Wald

160-Stunden-Ausbildung

Ein Schritt in die richtige Richtung ist die Durchführung der Ausbildung zum Waldpädagogen in Vorarlberg. Bisher mussten Teilnehmer für den Lehrgang in andere Bundesländer reisen, das ist nun Vergangenheit. Landesrat Christian Gantner gratulierte den neuen Waldpädagogen- und pädagoginnen persönlich in der Propstei Sankt Gerold. Sie haben in der 160-Stunden-Ausbildung sowohl Wissenswertes über Wald und Natur gelernt als auch Waldarbeitspraxis sammeln können.