Fußballfieber und Wetter lassen Gemüter erhitzen

Ein Fußballspiel in St. Pölten endete für einen Syrer mit einer Tracht Prügel, er wurde mit einer Eisenstange attackiert. In Spratzern wollte ein Kiffer den Nachbarn umfahren. Und in einem Schanigarten auf dem Rathausplatz der Landeshauptstadt drohte ein Nordmazedonier seiner Ex-Frau, sie „abzustechen“.