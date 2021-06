Auto krachte in Motorrad: Biker wurde verletzt

Das Motorrad wurde ca. 10 Meter in Richtung Möllbrücke geschleudert, der Motorradlenker kam am Radweg zu Liegen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach med. Erstversorgung durch Zeugen, Rettung und Notarzt von der Rettung in das Krankenhaus Spittal eingeliefert.