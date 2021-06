Naturschützer: „See ist das Erbe von uns allen“

Antrag im Landtag

Erst am Donnerstag betont Landeshauptmann Doskozil, wie wichtig der intakte Nationalpark für den Tourismus und die nachkommenden Generationen sei. Das wurde allerdings schon 2011 betont, aber nichts Verbindliches umgesetzt. „Das Konzept des “Hoffens auf guten Willen„, das die Landesregierung verfolgt, ist gescheitert“, stellt Petrik fest. Es sei nun höchste Zeit, dass endlich verbindliche Richtlinien für das Bauen rund um den Neusiedler See erstellt werden. „Ansonsten wird man in 20 Jahren von der regionaltypischen Kulturlandschaft am Neusiedler See Ufer nichts mehr erkennen“, so Petrik, die einen entsprechenden Antrag in den Landtag einbringen wird.