Vermisster Bub nach 40 Stunden allein wohlauf

Ein vermisster Bub ist 40 Stunden nach seinem Verschwinden in Portugal wieder aufgetaucht - fast unversehrt, aber etwas geschwächt. Der zweieinhalbjährige Noah war am Mittwochmorgen aus dem Haus seiner Eltern vermutlich weggelaufen. Am Donnerstag wurde der Bub schließlich von Passanten in einem Wald entdeckt, die sofort die Polizei alarmierten.