Anti-Aging: Darauf schwören die Hollywood-Stars

Auch Oscarpreisträgerin Jennifer Garner weiß: „Ein Hut und eine Sonnenbrille reichen nicht. Die Sonne schädigt immer, auch bei Wolken. Ich sehe deshalb so jung aus, wie ich aussehen kann, weil ich jeden Tag Sonnencreme verwende.“ Sie hat recht: Die unsichtbaren Wellen von UV-Strahlen führen zu einer vermehrten Bildung von freien Radikalen. Diese hochaggressiven Sauerstoffteilchen greifen Fettmoleküle in den Zellen an und verursachen Brüche in den DNA-Strängen. Außerdem aktivieren sie Enzyme, die Kollagen und Bindegewebe zerstören.