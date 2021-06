Betroffene Mutter: „In mir brodelt der Zorn!“

„Robyn darf ab sofort nicht mehr in die ,Eule’“

Vor wenigen Tagen hat die gebürtige Niederösterreicherin, die seit 23 Jahren in Lienz wohnt, um die Fortsetzung der Therapie für ihre Tochter angesucht. „Der Antrag wurde auch bewilligt, aber Robyn darf ab sofort nicht mehr in der ,Eule’ behandelt werden. Und zwar weil diese bald zusperre, wie es in der Begründung heißt. Und das, obwohl noch vier Monate bis zur Schließung bleiben. Das können wir nicht nachvollziehen“, ärgert sich die 48-Jährige.